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طلب إحاطة حول معوقات الصناعات المعدنية بقطاع الأعمال العام

07:14 م الإثنين 03 فبراير 2020
طلب إحاطة حول معوقات الصناعات المعدنية بقطاع الأعمال العام

المهندس محمد فرج عامر

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه لرئيس الوزراء، ووزير قطاع الأعمال، بشأن المعوقات التي تواجه الصناعات المعدنية بشركات قطاع الأعمال العام.

ولفت "عامر"، في بيان اليوم الاثنين، إلى ما تعانيه الشركات الصناعية التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بسبب ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء، ما أدى إلى تراكم الديون عليها، والتي بلغت نحو 12 مليار جنيه تم الاتفاق على تسويتها مؤخرًا بخلاف مليار ونصف تم تسويتها منذ نحو عام تقريبًا.

وأكد رئيس لجنة الصناعة، أنه نتيجة لرفع سعر الغاز والكهرباء تراجعت هذه نتائج أعمال تلك الشركات، بل وتراجع معدل إنتاجها واشتدت المنافسة في الأسواق الخارجية، وباتت معه الشركات المحلية مهددة بالتوقف، مما سيكون له بالغ الأثر على الصناعات الآخرى المرتبطة بهذه الصناعات المعدنية.

وشدد أن هذه الشركات والتي تعد كيانات صناعية ضخمة تمثل نسبة كبيرة من الصناعة المصرية، في أمس الحاجة إلى دعم الحكومة المصرية لها حتى تستطيع مواصلة عملها، وزيادة قدرتها الإنتاجية واستعادة السوق المحلي والمنافسة عالميًا، وذلك من خلال دعم أسعار الغاز والكهرباء لها.​

محمد فرج عامر لجنة الصناعة مجلس النواب قطاع الأعمال العام الصناعات المعدنية

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