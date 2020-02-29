بـ4 ملايين دولار.. "العمل العربية" يعتمد مشروع خطة عملها للعامين 2021/ 2022

كتب- يوسف عفيفي:

اعتمد مجلس إدارة منظمة العمل العربية في ختام أعمال دورته الـ 29 بالقاهرة، مشروع خطة عمل منظمة العمل العربية للعامين 2021/2022.

ووجه المجلس، بحسب بيان، الشكر للمدير العام لمكتب العمل العربي على الجهود التي بذلك في إعداد مشروع خطة عمل المنظمة للعاملين المذكورين التي جاءت مواكبة للمستجدات والمتغيرات الإقليمية والدولية وتحقق أهداف المنظمة واحتياجات أطراف الانتاج الثلاثة.

وأحال المجلس- بمشاركة محمد سعفان وزير القوى العاملة وبحضور مريم عقيل هاشم وزيرة الشئون الاجتماعية ، والدولة للشئون الاقتصادية بدولة الكويت ، رئيس مجلس إدارة المنظمة وأعضاء المجلس من الوزراء، ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، وفايز المطيري مدير عام المنظمة- مشروع خطة عمل المنظمة للعامين 2021/2022 للدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 إبريل 2020 مع التوصية بالمصادقة عليها.

ووافق المجلس على مشروع موازنة المنظمة بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار للعام 2021 ونفس المبلغ للعام 2022 وأحالتها للدورة 47 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده خلال الفترة من 30 مارس إلى 6 إبريل 2020 مع التوصية بالمصادقة عليها.

ووافق المجلس على مشاريع موازنات المراكز والمعاهد التابعة للمنظمة عن نفس الأعوام.​