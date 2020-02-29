وكيل خطة النواب: قطاع دعم الاستثمار في الرقابة الإدارية يحل مشكلات المستثمرين

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الوفد البرلماني من لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان برئاسة الدكتور حسين عيسى، زار هيئة الرقابة الإدارية فى القاهرة أمس الأول الخميس، والتقى الوزير شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية وقيادات الهيئة.

وأشار عمر في بيان صحفي إلى أن لجنة الخطة والموازنة تأكدت من أن إصدار قانون هيئة الرقابة الإدارية في عام 2017، ساهم في تغيير الفكر التي تعمل به هيئة الرقابة الإدارية، كما رسم قيادات هيئة الرقابة الادارية وأعضاءها صورة جديدة للدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو.

وتابع: تم خلال زيارة لجنة الخطة والموازنة لهيئة الرقابة الإدارية الاتفاق على متابعة الهيئة للتوصيات التي تضمنتها تقارير اللجنة، والتي ستصدرها مستقبلا للتحقق من مدى التزام الجهات الحكومية بوضعها موضع التنفيذ.

واختتم: هيئة الرقابة الإدارية ولدت قوية وتعتبر بيت خبره للعرب وأفريقيا فمن خلال الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد التابعه لها تعمل على نشر ثقافة النزاهة والشفافية ومنع الفساد بين جميع طوائف الشعب المصري بدون استثناء من خلال ما تقدمه من محاضرات ودورات تدريبية وندوات سواء في مقرها أو مقار الجهات الرسمية بالقاهرة والمحافظات، قائلا: "ليس هذا فحسب بل امتد دورها لنشر ذات الثقافة في دول أفريقيا وآسيا بدون تمييز، ما ساهم في دعم العلاقات المصرية الدولية".​