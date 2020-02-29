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"هيكل" يبحث مع الوطنية للصحافة خطة استغلال أصول المؤسسات الصحفية

05:29 م السبت 29 فبراير 2020
"هيكل" يبحث مع الوطنية للصحافة خطة استغلال أصول المؤسسات الصحفية

وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل

كتب- مصطفى علي:

يعقد وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل، يوم الاثنين المقبل في الثانية ظهراً، اجتماعاً بدعوة منه، يضم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر وأعضاء الهيئة، وذلك للتنسيق مع الهيئة لتفعيل خطة استغلال الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية.

وكانت الهيئة الوطنية للصحافة قد أصدرت بياناً أشادت فيه بتعيين هيكل وزيراً للدولة للإعلام ووجهت له الدعوة لزيارة الهيئة والالتقاء بأعضائها وتنسيق العمل وفقاً لاختصاصات وزير الدولة للإعلام.

أسامة هيكل المؤسسات الصحفية الصحافة كرم جبر

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