تبدأ بـ 30 جنيها.. ننشر التفاصيل الكاملة لـ"أسعار تذاكر المتحف الكبير"

كتب- يوسف عفيفي:

حددت وزارة السياحة والآثار، سعر تذكرة المتحف المصري الكبير، بهدف إتاحة الفرصة للمواطنين للدخول لهذا الصرح الحضاري العالمي المقرر افتتاحه نهاية العام الجاري.

وقال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام شؤون الترميم ونقل الآثار الثقيلة، إن ما تردد من أنباء بشأن تحديد سعر تذكرة المتحف الكبير 500 جنيه للمواطن المصري، هي إشاعات مغرضة، مؤكدا أن أسعار التذاكر في متناول الجميع، واهتمام الحكومة المصرية بالآثار في الوقت الحالي هي بمثابة رسالة طمأنة للجميع.

وأوضح زيدان في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن الأسعار التي حددتها وزارة السياحة والآثار، لا تذكر مقارنة بالمتاحف العالمية الأخرى، أو الحدائق والمتنزهات العامة.

واستعرض التفاصيل الكاملة للأسعار التذاكر للأجانب والمصريين والعرب كالتالي:

تذاكر الأجانب

ـ 400 جنيه سعر تذاكر الأجانب لقاعة توت عنخ آمون.

ـ 200 جنيه للقاعات الرئيسية (4 قاعات)

ـ 500 جنيه "تذكرة المجمعة" لجميع القاعات في المتحف بالكامل

تذاكر الطلاب الأجانب

ـ 200 جنيه لقاعة توت عنخ آمون

ـ 100 جنيه للقاعات الرئيسية

ـ 250 جنيها للتذكرة المجمعة

الأسعار شاملة المسلة المعلقة بالخارج والبهو العظيم للمك رمسيس الثاني وعامود مرنبتاح والدرج العظيم والمطاعم والبازارات.

المصريون والعرب

ـ 50 جنيها لزيارة قاعة الملك توت عنخ آمون شاملة (المسلة المعلقة والبهو العظيم للمك رمسيس الثاني والدرج العظيم)

ـ 30 جنيها لزيارة القاعات الرئيسية (4 قاعات) شاملة المسلة المعلقة والبهو العظيم للمك رمسيس الثاني والدرج العظيم

ـ 60 جنيها للتذكرة المجمعة (المصريين والعرب) لزيارة كل قاعات المتحف

الطلاب المصريون والعرب

30 جنيها سعر التذكرة المجمعة شاملة كل قاعات المتحف بالكامل

الأطفال

مجانا حتى عمر 6 سنوات وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ورحلات المدارس

تذكرة البوابات

30 جنيها تخصم من تذكرة المتحف​