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​​بـ2 مليون جنيه.. ضبط 1000 حقنة لعلاج الأورام مع راكب قادم من دبي بالمطار

11:39 م الجمعة 28 فبراير 2020
​​بـ2 مليون جنيه.. ضبط 1000 حقنة لعلاج الأورام مع راكب قادم من دبي بالمطار

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، محاولة تهريب ألف حقنة لعلاج الأورام، أخفاها راكب مصري داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها داخل الأسواق المصرية، وتحقيق مكاسب مادية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على طائرة مصر للطيران القادمة من دبي، اشتبه محمد الهادي مأمور اللجنة في راكب مصري، وبالعرض على عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة لتفتيش حقائبه ضمت أماني عبدالله وأحمد سيد، مشرف الصالة، تبين وجود 1000 حقنة بالسرنجة خاصة بعلاج الأورام مخبأة داخل حقائبه، وتقدر قيمة التعويضات الجمركية المستحقة بحوالي مليوني جنيه.

وقرر جمال عبدالفتاح مدير عام مبنى جمارك الركاب بمطار القاهرة الدولي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك.

مطار القاهرة الدولي علاج الأورام دبي جمارك مطار القاهرة الأسواق المصرية

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