أكثر الكلمات إنتشاراً

عزاء مبارك تعليق العمرة الزمالك والترجي فيروس كورونا سد النهضة الطقس أسعار السجائر أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

09:35 م الجمعة 28 فبراير 2020
إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

نقابة المهندسين

كتب- مصطفى علي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مساء اليوم الجمعة، إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين "مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، وجاري الآن إجراء عملية الفرز.

وقال المهندس سامح تاوضروس رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة إن الانتخابات شهدت مشاركة ما يقرب من 2200 مهندس.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائي كامل.

نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي انتخابات

الخبر التالى:

بالصور- قرينة الرئيس السيسي تقدم واجب العزاء لأسرة "حسني مبارك"
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان