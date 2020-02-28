إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين

كتب- مصطفى علي:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات مساء اليوم الجمعة، إغلاق باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي، على مقاعد الشعب الهندسية السبعة بالنقابة العامة للمهندسين "مدني، ميكانيكا، كهرباء، عمارة، كيمياء ونووية، غزل ونسيج، وتعدين وبترول وفلزات"، ومقاعد النقابة الفرعية بالقاهرة، وجاري الآن إجراء عملية الفرز.

وقال المهندس سامح تاوضروس رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة إن الانتخابات شهدت مشاركة ما يقرب من 2200 مهندس.

وبدأت عملية الاقتراع في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وامتدت حتى السابعة مساء، بأرض المعارض بالقاهرة، تحت إشراف قضائي كامل.