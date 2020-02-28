وزيرة الثقافة تفتتح معرض نادي فتيات قنا للكتاب

كتب- محمد عاطف:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، واللواء أشرف غريب محافظ قنا، اليوم الجمعة، معرضًا للكتاب بنادي فتيات قنا، والذي يصاحب فعاليات مهرجان دندرة للموسيقى والغناء الأول بالمحافظة، ويحل الشاعر الراحل عبدالرحمن الأبنودي شخصية المعرض.

وأشارت عبدالدايم إلى أن الدولة المصرية حريصة على تنمية صعيد مصر في جميع المجالات الخدمية والثقافية والتنموية، معربة عن سعادتها بتنظيم المعرض بنادي الفتيات والذي يأتي في إطار نشر العدالة الثقافية في كافة المحافظات، مشيدة بالمشاركة الكبيرة للسيدات بمحافظة قنا وبالأعمال الفنية التي نفذها بعض شباب الصم والبكم.

وتفقدت عبدالدايم أقسام المعرض وأشادت بتنوع الكتب المعروضة من مختلف الثقافات والعلوم والآداب، من أجل إثراء الحياة الثقافية بإقليم صعيد مصر.

يشار إلى أن معرض الكتاب المصاحب لمهرجان دندرة للموسيقى والغناء تنظمه الهيئة العامة للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة ويضم مئات العناوين من أمهات الكتب إلى جانب مختلف السلاسل المعرفية ومطبوعات النشر الإقليمى من إصدارات وزارة الثقافة والتى تبدأ أسعارها من 3 جنيهات.

ويأتي المعرض قبيل انطلاق فعاليات مهرجان دندرة للغناء والموسيقى الذي يقام من 28 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل وسيشمل 10 حفلات غنائية وموسيقية كبرى بمشاركة كوكبة من نجوم الغناء والطرب والموسيقى على رأسهم: المطرب علي الحجار - مدحت صالح -هشام عباس - دينا الوديدي - فرقة بلاك تيما - العزفة نسمة عبدالعزيز.

حضر الافتتاح الدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و الكاتب مصطفى بكري عضو مجلس النواب.