أكثر الكلمات إنتشاراً

تعليق العمرة سد النهضة الطقس جنازة مبارك أسعار السجائر فيروس كورونا أسعار الذهب محمد رمضان منع المهرجانات الأهلي والزمالك

"تورتة ووداع".. تفاصيل الساعات الأخيرة للشاب الصيني داخل مستشفى العزل (صور)

12:22 ص الجمعة 28 فبراير 2020
"تورتة ووداع".. تفاصيل الساعات الأخيرة للشاب الصيني داخل مستشفى العزل (صور)

احتفالا صغيرا بمناسبة تعافي الشاب الصيني

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، الخميس، تعافي الشاب الصيني الذي تم تسجيله كأول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له.

وكشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، عن تفاصيل الساعات الأخيرة للشاب الصيني داخل المستشفى بعد قضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح علام في تصريحات لمصراوي، اليوم، أنه تم إعادة إجراء تحليل الـ "pcr" للشاب الصيني قبل ساعات من خروجه، وجاءت النتيجة سلبية، ليتم التأكد من تعافيه بشكل تام.

وأوضح أن الشاب دخل المستشفى بدون أي أعراض، وتم إجراء التحاليل خلال فترة وجوده وخرجت سلبية، لكنه ظل في العزل وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، وحصل خلالها على عدد من العلاجات لتقوية جهازه المناعي.

وأشار إلى أنه قبيل خروجه، نظمت إدارة المستشفى والعاملون احتفالا صغيرا بمناسبة تعافيه، وتم إحضار "تورتة" لوداعه بحضور الدكتور حمدي إبراهيم استشاري الحميات والدكتور محمد علي مدير المستشفى، وأشاد بدوره بالمعاملة والرعاية التي تلقاها داخل المستشفى، قبل أن يركب السيارة مع وفد من سفارة بلاده.

FB_IMG_1582837359333

وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الحجر الصحي مستشفى النجيلة

الخبر التالى:

تصل 2 مليون جنيه.. ننشر العقوبات ضد الشركات الممتنعة عن رد أموال المعتمرين
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان