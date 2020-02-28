"تورتة ووداع".. تفاصيل الساعات الأخيرة للشاب الصيني داخل مستشفى العزل (صور)

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، الخميس، تعافي الشاب الصيني الذي تم تسجيله كأول حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له.

وكشف الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح، عن تفاصيل الساعات الأخيرة للشاب الصيني داخل المستشفى بعد قضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وأوضح علام في تصريحات لمصراوي، اليوم، أنه تم إعادة إجراء تحليل الـ "pcr" للشاب الصيني قبل ساعات من خروجه، وجاءت النتيجة سلبية، ليتم التأكد من تعافيه بشكل تام.

وأوضح أن الشاب دخل المستشفى بدون أي أعراض، وتم إجراء التحاليل خلال فترة وجوده وخرجت سلبية، لكنه ظل في العزل وفقا لإرشادات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس، وحصل خلالها على عدد من العلاجات لتقوية جهازه المناعي.

وأشار إلى أنه قبيل خروجه، نظمت إدارة المستشفى والعاملون احتفالا صغيرا بمناسبة تعافيه، وتم إحضار "تورتة" لوداعه بحضور الدكتور حمدي إبراهيم استشاري الحميات والدكتور محمد علي مدير المستشفى، وأشاد بدوره بالمعاملة والرعاية التي تلقاها داخل المستشفى، قبل أن يركب السيارة مع وفد من سفارة بلاده.