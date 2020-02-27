الجيزة: غلق جزئي لتقاطع شارعي "ربيع الجيزي ونور المصطفى" لمدة 9 أيام

القاهرة- "أ ش أ"

أكدت محافظة الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور بالمحافظة ستنفذ بالتنسيق مع مختلف الجهات أعمال نقل لخطوط مياه الشرب والمتعارضة مع مسار المشروع القومي لمترو الأنفاق (الخط الرابع)؛ مما يضطرها إلى غلق تقاطع شارعي ربيع الجيزي مع نور المصطفى لمدة 9 أيام على أن تكون الأعمال خلال الفترة من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا.

ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولي الجهات المعنية بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال وفتح الطريق أمام حركة المرور دون تأخير، على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع التكدسات وإرشاد المارة والمركبات في الإتجاهات المخصصة للسير بمناطق الأعمال.

ووضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، اللوحات الإرشادية والتحذيرية وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المرور.

وأهابت محافظة الجيزة، المواطنين من المارة وقائدي المركبات، بضرورة الالتزام بالإرشادات المرورية وتعليمات رجال المرور لتفادي الازدحام.