رئيس النواب يلتقي وزير التعليم العالي

كتب - أحمد علي:

أشاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بجهود وزارة التعليم العالي، والتي أسهمت بشكل كبير في إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وتابع رئيس مجلس النواب- خلال استقباله وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، بمقر المجلس، بحضور الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي - تطور حركة الابتعاث إلى الخارج وكيفية تنشيط حركة البعثات التي تعود بالفائدة على الدولة والجامعات والطلاب.

واستعرض عبد الغفار، خلال اللقاء، استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، لافتاً إلى قرار المجلس الأعلي للجامعات باعتبار 2020 عاماً لرفع الوعي بأهداف التنمية المستدامة بكل الجامعات المصرية يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويتفق مع أهداف التنمية المستدامة العالمية.