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اليوم.. وزيرة التضامن تطلق برنامج "وعىي للتنمية المجتمعية"

03:27 ص الخميس 27 فبراير 2020
اليوم.. وزيرة التضامن تطلق برنامج "وعىي للتنمية المجتمعية"

نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي

كتب - أحمد عبد المنعم:

تطلق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، برنامج "وعي للتنمية المجتمعية"، في حضور أعضاء مجلس النواب وخبراء العمل الاجتماعى ورموز الإعلام، وعدد واسع من مؤسسات العمل الأهلى، وذلك بمقر ديوان عام الوزارة.

ويعد برنامج وعى الذى تطلقه الوزارة منهج متكامل للقضايا المجتمعية في إطار الاستثمار في البشر، ويهدف إلى تغيير السلوكيات المجتمعية السلبية المعوقة للتنمية البشرية والاقتصادية، وذلك من خلال إمداد المواطنين والمواطنات بالمعارف والمعلومات العلمية والقانونية والدينية الموثقة وإدماج هذه الرسائل في برامج الحماية الاجتماعية لوزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى بناء قدرات الكوادر الاجتماعية من مستفيدين ومستفيدات تكافل وكرامة ومكلفات الخدمة العامة والرائدات الاجتماعيات، كنواة لتغيير السلوكيات والممارسات السلبية ونقل الرسائل المعرفية والخبرات الإيجابية لمجتمعاتهم.

ويعمل البرنامج على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية؛ هي: "التمكين الاقتصادى، التعليم والمعرفة ومحو الامية، صحة الام والطفل، التربية الوالدية الايجابية، الاكتشاف المبكر للاعاقة، الهجرة غير الشرعية، الزيادة السكانية، ختان الاناث، زواج الأطفال، النظافة والصحة العامة، مكافحة المخدرات، المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي".​

برنامج وعىي للتنمية المجتمعية وزارة التضامن الاجتماعي أعضاء مجلس النواب

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