بموافقة أسرته.. إمام مسجد المشير يكشف سبب صلاة الجنازة مرتين على مبارك

كتب – محمود أبوطالب:

كشف الشيخ حجاج الهنداوي، قارئ مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، عن سبب إعادة صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وأدى المئات صلاة الجنازة على جثمان الرئيس الأسبق مبارك، اليوم الأربعاء، بإمامة حجاج الهنداوي، قبل أن يوارى جثمانه الثرى بمقابر الأسرة بمنطقة مصر الجديدة.

وقال "الهنداوي" في تصريحات لمصراوي، إنه أثناء أداء صلاة الجنازة على الرئيس الأسبق مبارك حدثت حالة من الهرج والزحام داخل المسجد، وسط تدافع من المشاركين في الصلاة.

وأوضح أنه بعد الانتهاء من صلاة الجنازة، قرر إعادة الصلاة مرة أخرى بموافقة أسرة مبارك، مضيفًا أنه في المرة الثانية كانت الصلاة في هدوء وشارك فيها الجميع سواءً شخصيات عامة أو مواطنين، إضافة إلى تمكن بعض المشاركين الذين تأخروا في المرة الأولى من المشاركة في المرة الثانية.

وقال إمام مسجد المشير، إنه "من الناحية الدينية لا توجد أي مخالفة شرعية عند تكرار صلاة الجنازة".

كانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس؛ "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ووصفته القيادة العامة للقوات المسلحة بأنه "ابن من أبنائها، وقائد من قادة حرب أكتوبر المجيدة".