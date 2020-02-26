أكثر الكلمات إنتشاراً

جنازة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

ملك البحرين يُعزي السيسي هاتفياً في وفاة مبارك

05:33 م الأربعاء 26 فبراير 2020
ملك البحرين يُعزي السيسي هاتفياً في وفاة مبارك

ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة

كتب - يوسف عفيفي:

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالًا هاتفيًا مساء الأربعاء، من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

وكان جثمان الرئيس الراحل حسني مبارك، وصل ظهر الأربعاء، إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته بشارع كلية البنات بمصر الجديدة.

وكانت رئاسة الجمهورية نعت مبارك الذي وافته المنية أمس، "لما قدمه لوطنه كأحد قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة"، معلنة حالة الحداد العام في جميع أنحاء الجمهورية لمدة 3 أيام.

ملك البحرين السيسي وفاة مبارك جنازة مبارك

الخبر التالى:

"الطيب" يؤكد استعداد الأزهر للتعاون مع جامعة هارفارد
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:طقس الـ72 ساعة المقبلة.. شبورة كثيفة وانخفاض الحرارة