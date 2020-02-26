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مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

01:15 م الأربعاء 26 فبراير 2020
مصر للطيران تعلق رحلاتها إلى الصين

مصر للطيران

كتب - محمد عبيد

علقت شركة مصر للطيران رحلاتها المتجهة من وإلى المدن الصينية والتي كان من المقرر إقلاعها غدًا الخميس، بسبب انخفاض حجم الحركة وعدم الإقبال على السفر الى الصين، لانتشار فيروس "كرونا"، بحسب ما صرحت به مصادر مطلعة بالشركة.

أوضحت المصادر أن مصر للطيران تخطط لاستئناف رحلاتها إلى المدن الصينية وفقا لمعايير الطلب وحجم الحجوزات الواردة ‘ليها، ومن المقرر التخطيط لرحلات خلال النصف الأول من شهر مارس المقبل.

كانت الشركة الوطنية مصر للطيران قد أعلنت مطلع الشهر الجاري، تعليق رحلتها إلى المدن الصينية بعد انتشار فيروس كورونا، بسبب انخفاض حجم الحركة ولمواجهة انتشار فيروس كورونا الذي ظهر بدولة الصين وانتشاره في أكثر من دولة وحفاظاً علي سلامة وصحة المسافرين، ثم أعلنت الشركة في بيان لها تشغيل رحلة واحدة أسبوعية كل يوم خميس بخط سير القاهرة / بكين / جوانزو والعودة جوانزو/ بكين / القاهرة اعتبارا من غدا 27 فبراير الجاري.​

الصين شركة مصر للطيران فيروس كورونا

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