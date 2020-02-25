أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة مبارك أسعار السجائر الأهلي والزمالك فيروس كورونا محمد رمضان منع المهرجانات أسعار الذهب سد النهضة الطقس

"المحامين" تطلق أول تطبيق إلكتروني يتيح خدماتها على الهواتف الذكية

06:15 م الثلاثاء 25 فبراير 2020
"المحامين" تطلق أول تطبيق إلكتروني يتيح خدماتها على الهواتف الذكية

نقابة المحامين

كتب - مصطفى علي:

أطلقت نقابة المحامين، أول تطبيق إلكتروني رسمي لها، كإصدار تجريبي لمدة 15 يوما، يصلح لجميع الهواتف المحمولة الذكية، ويحمل اسم (نقابة المحامين المصرية).

يتيح التطبيق للمحامين الاستعلام عن القيد، واشتراكات العلاج، وغيرها من الخدمات المهمة التي تقدمها النقابة، ويضم قسما يشمل مكتبة المحامي القانونية التي يتوفر فيها العديد من الكتب والموسوعات والتشريعات وغيرها، إلى جانب جزء خاص بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

كما تضم أقسام التطبيق؛ تاريخ النقابة، وتشرح تشكيل المجلس، وصفة كل عضو فيه، وقسم خاص بالنقابات الفرعية، وجميع عناوينها وأرقامها.

كما تضم أقسام التطبيق أيضا؛ أخبار النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وكل ما يهم المحامين، إلى جانب قسم خاص بالفيديوهات الخاصة بالنقابة.

نقابة المحامين الهواتف الذكية تطبيق إلكتروني

الخبر التالى:

لميس الحديدي ناعية مبارك: يومًا ما سيكتب التاريخ كلمته
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:حسني مبارك في ذمة الله- "تغطية خاصة"