"المحامين" تطلق أول تطبيق إلكتروني يتيح خدماتها على الهواتف الذكية

كتب - مصطفى علي:

أطلقت نقابة المحامين، أول تطبيق إلكتروني رسمي لها، كإصدار تجريبي لمدة 15 يوما، يصلح لجميع الهواتف المحمولة الذكية، ويحمل اسم (نقابة المحامين المصرية).

يتيح التطبيق للمحامين الاستعلام عن القيد، واشتراكات العلاج، وغيرها من الخدمات المهمة التي تقدمها النقابة، ويضم قسما يشمل مكتبة المحامي القانونية التي يتوفر فيها العديد من الكتب والموسوعات والتشريعات وغيرها، إلى جانب جزء خاص بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالنقابة العامة للمحامين.

كما تضم أقسام التطبيق؛ تاريخ النقابة، وتشرح تشكيل المجلس، وصفة كل عضو فيه، وقسم خاص بالنقابات الفرعية، وجميع عناوينها وأرقامها.

كما تضم أقسام التطبيق أيضا؛ أخبار النقابة العامة، والنقابات الفرعية، وكل ما يهم المحامين، إلى جانب قسم خاص بالفيديوهات الخاصة بالنقابة.