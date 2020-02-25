وزيرة التخطيط: معدل النمو قفز إلى 5.6% في الربع الثاني من العام

كتب - أحمد علي و ميرا إبراهيم:

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قطاع الصناعة من أهم قطاعات التنمية على الإطلاق، مشيرة إلى أن معدل النمو في الربع الثاني هذا العام وصل إلى 5.6%، مقابل 5.4% في نفس الفترة من العام الماضي.

وأضافت خلال مشاركتها في اجتماع لجنة الصناعة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة فرج عامر:"نهتم بأن تكون مصادر النمو من المصادر ذات القيمة المضافة، وألا يكون النمو مدفوع بالاستهلاك".

وأشارت الوزيرة، إلى أن الحكومة لجأت إلى رفع الحد الأدنى للأجور لإحداث نوع من التوازن بعد انخفاض معدل الاستهلاك.

وأوضحت هالة السعيد، أن من بين أهداف الوزارة تحديث الصناعة لإنتاج السلع التي يتم استيرادها في مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات مما يساهم في زيادة الدخل القومي وزيادة مصادر الدولة من النقد الأجنبي.

وتابعت: "زيادة حصيلة الصادرات يضمن الاستدامة في النمو والوصول إلى فرص عمل لائقة"، مشيرة إلى أن هناك خطى جادة لزيادة الفرص الاستثمارية لاسيما في ظل الزيادة السكانية الكبيرة.

وأشارت إلى السعي نحو دفع منظومة التعليم الفني والعمل على اعتماد مدارس التعليم الفني دوليا بما يساهم في توفير عمالة ماهرة ومدربة تستطيع المنافسة داخليًا وخارجيًا.

وحول أزمة الأصول غير المستغلة، قالت وزيرة التخطيط: "هو موضوع متشابك"، مشيرة إلى أنه تم عمل منظومة إلكترونية بقاعدة بيانات بالتنسيق مع الرقابة الإدارية وجهاز حماية أراضي الدولة لمعرفة حجم هذه الأصول وتعظيم الاستفادة منها.