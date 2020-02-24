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الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: "لم يتعطل.. والفريق طلب التحرك 4:30 عصرًا"

09:32 م الإثنين 24 فبراير 2020
الشركة المالكة لأتوبيس الزمالك: "لم يتعطل.. والفريق طلب التحرك 4:30 عصرًا"

نادي الزمالك

كتب- أحمد جمعة:

كشف مصدر مسؤول بالشركة المالكة للأتوبيس الناقل لفريق الزمالك إلى ستاد القاهرة، كواليس رحلة الفريق للمشاركة بمباراة القمة أمام فريق الأهلي، اليوم الاثنين.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن نادي الزمالك تواصل مع الشركة صباح اليوم، وطلب حجز أتوبيس؛ لنقل الفريق إلى الملعب، على أن يتواجد في تمام الساعة 4.30 عصرًا، قبل نحو 3 ساعات من الموعد المقرر لإقامة المباراة.

ونفى المصدر ما تردد عن تعطل الأتوبيس أعلى كوبري أكتوبر في طريقه إلى الملعب، مضيفًا: "الأتوبيس من طراز مرسيدس موديل 2019، وكان يُجري الصيانة الدورية في التوكيل يوم 13 فبراير الجاري، وبالتالي فهو سليم تمامًا ولا يوجد به أي مشكلة".

وعن تفاصيل رحلة الفريق إلى الملعب، تابع: "الأتوبيس كان على كوبري أكتوبر وطلبوا من السائق دخول بنزينة في رمسيس، ودخل اللاعبون الحمام لتغيير الملابس، ثم التقطوا صورًا مع بعضهم البعض، وعقب ذلك طلب إداريو الزمالك من السائق العودة مرة أخرى إلى مقر النادي مصطحبًا معه العمال، لكن بدون اللاعبين".

وبشأن إمكانية وصول الأتوبيس في موعده قبل انطلاق المباراة، قال المصدر: "الطريق لم يكن مغلقًا بشكل كامل، وكان ممكن يوصل في موعده، ومعهم قوة تأمين قابلت الأتوبيس في منتصف الطريق إلى ميدان رمسيس وكان الطريق ممكن يمشي".

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