لتطوير كورنيش بنها.. وزير التنمية المحلية يوافق على دعم القليوبية بـ10 ملايين جنيه

كتب- محمد نصار:

وافق اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على دعم محافظة القليوبية بمبلغ 10 ملايين جنيه لتطوير ورفع كفاءة منطقة الكورنيش بمدينة بنها بالمحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير شعراوي، واللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، لمنطقة الكورنيش، اليوم الاثنين، بحضور نواب المحافظ والقيادات التنفيذية والشعبية وقيادات الوزارة.

ووجه شعراوي، بضرورة تطوير الكورنيش على أفضل صورة ممكنة ليكون ممشى سياحي يليق بأبناء محافظة القليوبية وزوارها من محافظات الجمهورية المختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه سيتم توفير بعض الخدمات للمواطنين المترددين على تلك المنطقة عقب عملية التطوير بالإضافة إلى مدها بخدمات تلبي احتياجات المواطنين ومنها سيارات طعام صحية وآمنة بما يوفر فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة وفقًا للشروط الخاصة بذلك.