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رمضان 2020.. الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر رجب

06:15 م الأحد 23 فبراير 2020
رمضان 2020.. الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر رجب

الثلاثاء أول أيام شهر رجب

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الثلاثاء الموافق 25 من فبراير الجاري هو أول أيام شهر رجب لعام 1441 هجرية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها الأحد، أن رؤية هلال شهر رجب لم تتحقق، بعد غروب شمس اليوم الأحد، ال29 من شهر جمادي الآخرة.

شهر رجب استطلاع الهلال دار الإفتاء

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