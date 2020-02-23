رمضان 2020.. الإفتاء: الثلاثاء أول أيام شهر رجب

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت دار الإفتاء المصرية، أن بعد غد الثلاثاء الموافق 25 من فبراير الجاري هو أول أيام شهر رجب لعام 1441 هجرية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، في بيان لها الأحد، أن رؤية هلال شهر رجب لم تتحقق، بعد غروب شمس اليوم الأحد، ال29 من شهر جمادي الآخرة.