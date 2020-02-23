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مهندسون وباحثون.. التنمية المحلية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

01:01 م الأحد 23 فبراير 2020
مهندسون وباحثون.. التنمية المحلية تعلن عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف

اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن وجود بعض الوظائف التخصصية الشاغرة بديوان عام الوزارة.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم الأحد، إن هذا الإعلان يأتي وفقًا لقرار وزيرة التخطيط رقم 125 لسنة 2018 بنظام التعاقد الوظيفي بالمسميات الآتية:

- 5 أخصائيين تشغيل حاسب آلي.

- 5 مهندس (ميكانيكا - مدني - عمارة).

- 5 أخصائيين تخطيط عمراني.

- 5 باحثين قانونيين.

وحول الشروط العامة الخاصة بهذه الوظائف، أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه لايجوز التقدم لأكثر من وظيفة والتعاقد لمدة عام واحد يجوز تجديده لعام آخر فقط، وألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا، وتثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي، ولا يترتب على إبرام الوزارة لأية تعاقدات أي التزام بالتثبيت أو التعيين في وظائف دائمة.

محمود شعراوي التنمية المحلية فرص عمل وزير التنمية المحلية

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