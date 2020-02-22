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الأوقاف: "مفهوم العمل الصالح والسيء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

08:19 م السبت 22 فبراير 2020
الأوقاف: "مفهوم العمل الصالح والسيء" موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف

كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أن "مفهوم العمل الصالح والسيء"، هو موضوع خطبة الجمعة المقبلة.

وأكدت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، على جميع الأئمة بالالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 ـ 20 دقيقة كحد أقصى.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أنها واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.

وشددت وزارة الأوقاف، على استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

وزارة الأوقاف خطبة الجمعة

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