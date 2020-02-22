سامح عاشور: لن نتراجع عن الدور الوطني التاريخي لنقابة المحامين

كتب- مصطفى علي:

قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن النقابة ليست حزبًا سياسيًا، لكنها مؤسسة قومية لها رأي فيما يجري بشأن الوطن، مضيفًا: "نحن لسنا جمعية خيرية، ولسنا مثل أي نقابة مهنية أخرى، فتاريخ نقابة المحامين كان مصاحبًا للحركة الوطنية المصرية".

وأوضح "عاشور"، اليوم السبت، أن تأسيس نقابة المحامين عام 1912، سبقه حادث دنشواي، وتبعه ثورة 1919، وكان قيادات الحركة الوطنية من المحامين الذين ناضلوا من أجل استقلال الوطن والمحاماة، وإلغاء المحاكم الأجنبية، متابعًا: "لن تتراجع النقابة عن تأدية دورها التاريخي".

وأكد "عاشور": "نحن مع كفالة حق الدفاع لجميع المتهمين في كافة القضايا مهما كانت، وخاصة أمام محكمة الجنايات، سواء كان ذلك بالوكالة أو الانتداب".

وشدد نقيب المحامين، على أن النقابة تدعم الدولة المصرية والجيش لتحقيق الأمن في سيناء والقضاء على الإرهاب وصولًا للاستقرار.