زاهي حواس: عرض أوبرا "توت عنخ آمون" سبتمبر المقبل بدار الأوبرا

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، إنه انتهى من تأليف أوبرا الملك توت عنخ أمون، التي ستعرض في سبتمبر المقبل بدار الأوبرا المصرية، تمهيداً لعرضها في افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من العام الحالي بحضور ملوك ورؤساء العالم.

وأشار حواس، خلال فعاليات صالون (النسور الثقافي) الذي عقد بدار القوات الجوية، اليوم السبت، إلى أن المتحف المصري الكبير هو أهم مشروع ثقافي في القرن الحادي والعشرين، وسيكون مؤسسة ثقافية تعليمية عالمية.

وأكد أن تاريخ الجيش المصري ملئ بالانتصارات، ودائما الجيش هو صمام الأمام للوطن، متحدثا عن الهكسوس وكيف تمكن المصريون من الانتصار عليهم، مشيرا إلى تاريخ الملك (أخناتون) وكيفية قيام القائد (حور محب) بتوحيد البلاد مره أخري.

وأوضح أن معركة (مجدو) لا زالت تُدرس في الأكاديميات العسكرية حتى الآن، كاشفا عن أسرار معركة (قادش) وأول معاهده سلام في التاريخ.

ولفت إلى أن مصر بها 124 هرما أعظمها هرم (خوفو) الذي تشير كافة الأدلة لمصريته، نافياً اتهام الصحف الأجنبية بإخفاء أدلة عدم مصريته.

ونفى حواس وجود ما يسمى الزئبق الأحمر في المقابر المصرية القديمة الذي يعتقد البعض أنه يجلب ثروات عديدة له ويشفيه من الأمراض، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف 30% فقط من آثار مصر، وأن النسبة الباقية ما زالت أسرارها كامنة في باطن الأرض.

يشار إلى أن أوبرا الملك توت عنخ أمون من تأليف الدكتور زاهي حواس، وسيناريو الإيطالي" فرنشيسكو سنتاكونو" والتأليف الموسيقي للموسيقار زيمبونى.

وأوضح الدكتور حواس، خلال مؤتمر صحفي بإيطاليا في سبتمبر الماضي، أنه قام بتأليف الأوبرا، لأن أوبرا عايدة مر عليها حوالي 148 عاما، ووجد أن هناك ضرورة لعمل أوبرا جديدة للملك (توت عنخ آمون)، خاصه لقرب افتتاح المتحف المصري الكبير في نهاية عام 2020، بالإضافة إلى أن 4 نوفمبر 2022 ستكون الذكرى المئوية الخاصة باكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون.