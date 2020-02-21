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"شبورة صباحا وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

06:30 ص الجمعة 21 فبراير 2020
"شبورة صباحا وشديد البرودة ليلًا".. الأرصاد تعلن طقس الجمعة

الشبورة المائية

القاهرة- مصراوي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا بكافة الأنحاء، وتنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتتكاثف الشبورة المائية صباحا، ويتكون الضباب على السواحب الشمالية حتى القاهرة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أن درجات الحرارة الجمعة ستكون كما يلي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 10.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 08.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

الشبورة المائية طقس شديد البرودة هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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