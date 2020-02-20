البيئة: بدء مراجعة البعد البيئي لأقسام التبريد والتكييف بالتعليم الفني



كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الوزارة نظمت -من خلال وحدة الأوزون- ورشة عمل لمراجعة البعد البيئي بمناهج أقسام التبريد والتكييف بالتعليم الفني، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع مع قطاع التعليم الفني بوزارة التربية والتعليم الفني بهدف بناء قدرات المختصين بوضع مناهج التعليم الفني والتدريب المهني.

وتمثل تلك الورشة فرصة مناسبة للعمل المشترك بين الجهات المعنية للتوافق مع المستجدات الدولية والتغلب على التحديات المستقبلية الخاصة بتكنولوجيا تصنيع أجهزة التبريد والتكييف، وذلك بحضور ممثلي وزارتي البيئة والتربية والتعليم وعدد من المعنيين بتطوير مناهج أقسام التبريد والتكييف بالمراحل التعليمية لمدارس التعليم الفني، وممثلي التدريب المهني بوزارتي القوى العاملة والتجارة والصناعة ومصلحة الكفاية الإنتاجية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والوطنيين من العاملين في مجال التبريد والتكييف.

وأوضحت ياسمين فؤاد، أن الورشة تناولت عرضًا لتطور وسائط التبريد وأنواعها وخصائصها والتحديات المصاحبة للتطورات العالمية في هذا المجال والالتزامات المصرية تجاة بروتوكول مونتريال وتعديلاته، بالإضافة إلى تقديم عرض عن البدائل الحديثة لوسائط التبريد وكيفية التعامل معها.

واستعرض ممثلوا قطاع التعليم الفني، المناهج الدراسية الحالية للمراحل التعليمية في مجال التبريد والتكييف، وتلى ذلك مناقشات لبحث الرؤى المختلفة للمادة العلمية بالمناهج الدراسية التي سيتم تحديثها.

وانتهت الورشة إلى عدد من التوصيات أهمها التأكيد على أهمية التحديث المستمر للمناهج الدراسية بأقسام التبريد والتكييف للمراحل التعليمية بمدارس التعليم الفني مع ضرورة تضمينها لقواعد السلامة والصحة المهنية الخاصة بوسائط التبريد الحديثة، بالإضافة إلى التعاون المستمر بين التعليم الفني والتدريب المهني لعقد دورات لتدريب المدربين بأقسام التبريد والتكييف لمدارس التعليم الفني ومراكز التدريب المهني وإشراك الخبراء الوطنيين العاملين في مجال التبريد وتكييف الهواء لتبادل الخبرات والتعرف على البدائل الجديدة لوسائط التبريد وكيفية التغلب على التحديات التي تواجه الفنيين عند تطبيق التكنولوجيا الحديثة.

كما تضمنت التوصيات ضرورة توفير الخامات والعدد والآلات اللازمة للتدريب العملي بحميع ورش ومعامل مدارس التعليم الفني بالإضافة إلى تفعيل دورالإعلام في نشر الوعي بأهمية التعليم الفني وتغيير نظرة المجتمع السلبية لهذا القطاع الرائد في عملية التنمية، علاوة على تشكيل مجموعة عمل لدراسة ومراجعة مناهج أقسام التبريد والتكييف للمراحل المختلفة للتعليم الصناعي وعرض مقترحات التحديث خلال الاجتماع القادم.