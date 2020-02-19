عبدالعال: العلاقات بين مصر وبيلاروسيا متميزة في كافة المجالات

كتب - أحمد علي:

قال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا متميزة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، داعيا إلى زيادة الاستثمار في السوق المصري الواعدة.

وقال رئيس مجلس النواب -خلال استقباله رئيس جمهورية بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو بمقر مجلس النواب- إن هناك تعاونا تجاريا واقتصاديا يهدف إلى خدمة صالح البلدين وشعبيهما، داعياً بيلاروسيا إلى استثمار الطفرة التنموية الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً والنمو الاقتصادي غير المسبوق.

في بداية اللقاء، رحب الدكتور علي عبد العال بالرئيس لوكاشينكو في البرلمان، وقدم التهنئة للرئيس البيلاروسي على نجاح الانتخابات البرلمانية الأخيرة التى جرت فى ظل أجواء مشجعة، مشيراً إلى أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا متميزة في كافة المجالات بما يعكس العلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين.

وأكد عبدالعال ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، على المستويات كافة، وبما يتناسب وحجم وثقل البلدين، منوهاً إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة فى مختلف المجالات، وهناك تعاون تجاري واقتصادي يهدف إلى خدمة صالح البلدين وشعبيهما.

ودعا بيلاروسيا إلى استثمار الطفرة التنموية الكبيرة التى تشهدها مصر حالياً والنمو الاقتصادى غير المسبوق، من خلال زيادة استثماراتها فى مختلف المشروعات، خاصة المشروعات القومية الكبرى ومشروعات الطاقة وغيرها من ما يتم تنفيذه حالياً، إلى جانب الاستفادة من المناخ التشريعى المشجع على الاستثمار حيث أن مصر لديها الأن قانون للاستثمار جديد يشجع على الاستثمارات ويعزز منها.

كما رحب بزيادة أعداد سائحي بيلاروسيا إلى مصر مؤخراً، معرباً عن تطلعه لمزيد من التدفق السياحى البيلاروسى إلى مصر، وزيادة خطوط الطيران العارضه (الشارتر) إلى مصر، للاستفادة بما تشهده مصر حالياً من مناخ أمن وأمان واستقرار والاستمتاع بما تذخر به مصر من آثار ومناطق خلابة.

وعلى الصعيد البرلمانى، أشار عبدالعال إلى أن العلاقات البرلمانية بين البلدين تشهد نمواً وتقدماً ملحوظاً، حيث زار الدكتور عبد العال بيلاروسيا فى 2018، كما سبق وأن وجه الدعوة إلى رئيسي غرفتي البرلمان البيلاروسي لزيارة القاهرة في أقرب فرصة ممكنة، كذلك فقد شكل البرلمان المصرى جمعية صداقة برلمانية مع البرلمان البيلاروسى.

وقال أن كل ذلك يأتى ضمن إيمان البلدين بأن التفاعل البرلماني يعزز من العلاقات، ويعكس حرص مصر وقيادتها على مواصلة قوة الدفع التى اكتسبتها العلاقات بين البلدين فى أعقاب تبادل الزيارات بين قيادتى البلدين مشدداً على ضرورة استثمار نتائج هذه الزيارات للوصول بالتعاون إلى مستويات غير مسبوقة.

بدوره، أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن سعادته وامتنانه بزيارة مصر، مؤكداً أن تلك الزيارة – وهي الثانية له – تأتي في إطار العلاقات المتميزه بين مصر وبيلاروسيا في المجالات كافة، وحرص بلاده على تقوية ودعم العلاقات مع مصر على المستويات كافة.

وأكد الرئيس البيلاروسي أهمية تنمية التعاون الاقتصادى بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجارى بينهما، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على الاستثمار فى مصر وتعظيم أطر التعاون الاقتصادى والتجارى وغيرها من المجالات، خاصة فى ظل ما يشهده الاقتصاد المصرى من نمو واعد.

وشدد على أن هناك الكثير من مجالات التعاون والتصنيع المشترك بين مصر وبيلاروسيا، مؤكدا أهمية دور البرلمان المصري في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتسهيل إقامة المشاريع المشتركه، للاستفادة من السوق المصري الذي لديه إمكانية الوصول بسهولة إلى الأسواق العربية والإفريقية.

حضر اللقاء السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، والنائب سليمان وهدان وكيل المجلس، بالإضافة إلى المستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس "إئتلاف دعم مصر"، والنائب أحمد سمير رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية البيلاروسية، وعدد من أعضاء مجلس النواب.