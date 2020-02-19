وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

كتب- محمد سامي:

شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2020 .

وقلد القائد العام القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم الوطنية طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.

وأعرب أقدم القادة المكرمين عن خالص الشكر والعرفان للقوات المسلحة لما لمسوه من رعاية وإهتمام لهم ولأسرهم، وحرصها الدائم على توفير كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات.

ونقل الفريق أول محمد زكي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين وهبوا حياتهم لخدمة الوطن، موضحاً أن القوات المسلحة بعطاء أبنائها وتضحياتهم ستظل نموذجاً يحتذى به في الإنضباط والإلتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته.

وأكد القائد العام أن القوات المسلحة قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها ومسئوليتها في حماية الوطن، مشيداً بالقادة المكرمين ودورهم في خدمة القوات المسلحة وتماسكها في مواجهة كافة الصعاب، وحرصهم الدائم على الوصول بها إلى أعلى مستويات الاستعداد والكفاءة القتالية، كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية اجتماعية كبرى فى إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء.

حضر الاحتفال قادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.