حدث ليلاً| رسائل واتساب تحذر من انتشار "كورونا" وآخر تطورات "سد النهضة"

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

ردًّا على رسائل تحذر من انتشار "كورونا".. "الصحة": "ليست لها علاقة بالعلم والطب"

رد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، على الرسائل الصوتية المنتشرة على موقع "واتس آب" حول انتشار فيروس كورونا في مصر، قائلًا: "ما يحدث ليست له علاقة بالعلم والطب، ومش أول مرة هذا الأمر يحدث".

للتفاصيل.. اضغط هنا

"شَيِّش أمام طلابه في الفصل".. "التعليم" تعاقب مُعلم ومشرفي ومسؤولي إحدى مدارس أكتوبر

علق الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على واقعة شرب أحد المدرسين "الشيشة" في أحد فصول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، قائلًا: "تم وقفه عن العمل وتحويله للتحقيق مع مشرفي ومسؤولي المدرسة حتى المدير أيضًا".

للتفاصيل.. اضغط هنا

مسؤول بـ"سيتي ستارز" يرد على شائعة وجود فيروس "كورونا" في المول

أذاع الإعلامي شريف عامر فقرة من داخل المُجمع التجاري "سيتي ستارز"؛ لرصد مصدر انتشار الشائعات حول إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا، وللحديث مع المسؤولين ومرتادي المركز التجاري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بومبيو يعلن من أديس أبابا قرب الانتهاء من اتفاق سد النهضة

أعرب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن تفاؤله حيال التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة سد النهضة قريبًا، وذلك خلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" عربية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بتكلفة 60 مليون جنيه.. رئيس الصوت والضوء يكشف تفاصيل أعمال إنارة ميدان التحرير

كشف محمد عبدالعزيز، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، عن طبيعة الأعمال الجارية حول إنارة ميدان التحرير، مؤكدا الانتهاء من إنارة "متحف التحرير والحديقة المتحفية والواجهات الخارجية والسور الخاص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"القصير" يبحث مع مدير منظومة الشكاوى آليات حل مشاكل المواطنين

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الدكتور طارق الرفاعي مدير المنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء آليات التفاعل مع مشاكل وشكاوى المواطنين وسرعة حلها، خاصة وأن وزارة الزراعة من الوزارات الخدمية التي تتعامل مع جميع المواطنين من خلال مسئوليتها عن إنتاج الغذاء.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ألمانيا والعفو الدولية تنتقدان قرار تركيا بإعادة اعتقال ناشط حقوقي بعد تبرئته

انتقدت وزارة الخارجية الألمانية مساء الثلاثاء قرار السلطات التركية إصدار مذكرة اعتقال بحق رجل الأعمال الناشط الحقوقي عثمان كافالا، بعد ساعات من قرار محكمة تركية بتبرئته.

للتفاصيل.. اضغط هنا

حصيلة وفيات "كورونا" في الصين تصل إلى 2000 شخص

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في الصين لتصل إلى 2000 شخص.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الجيش الليبي يعلن استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الثلاثاء استهداف مستودع اسلحة بميناء طرابلس البحري.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أحدث ما توصل إليه العلماء لعلاج مصابي كورونا حتى الآن؟

يخوض الجنس البشري معركة طويلة الأمد ضد فيروس أصغر منا حجما بخمسة ملايين مرة. وفي غضون شهور من ظهور فيروس كورونا الجديد في مدينة ووهان الصينية، اجتاح الرعب دول العالم أجمع من سرعة انتشار هذا الفيروس.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قطر تسجل إصابة بفيروس كورونا على أراضيها

أعلنت قطر اليوم الثلاثاء، تسجيل حالة إصابة على أراضيها بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

ماكرون لـ"أردوغان": لن نسمح بتطبيق قوانين بلادك في فرنسا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الثلاثاء، أن بلاده لن تسمح بتطبيق القوانين التركية على أراضيها، حسبما ذكرت "العربية".

للتفاصيل.. اضغط هنا

حقوق الإنسان العراقية تكشف حصيلة جديدة لقتلى ومصابي الاحتجاجات

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، مساء الثلاثاء، إحصائية جديدة لأعداد قتلى ومصابي ومختطفي الاحتجاجات العراقية، التي أندلعت مطلع أكتوبر الماضي، ولاتزال مشتعلة في بعض المناطق من العراق، كما كشفت عن أعداد المطلق سراحهم من السجون العراقية، حسبما ذكرت "السومرية نيوز" العراقية.

للتفاصيل.. اضغط هنا