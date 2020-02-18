بعد واقعة شاكوش.. برلماني يتقدم بتشريع لتشديد العقوبات ضد مرتكبي الإسفاف الفني

كتب - أحمد علي:

طالب المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، من الحكومة سرعة التدخل للوقف الفوري لجميع من يسيئون للفن المصري بأغاني وأفلام ومسلسلات هابطة بها كلمات ومشاهد فيها خروج سافر وصارخ عن القيم والأخلاق والتقاليد المصرية العريقة.

وقال "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين: "بعد واقعة حفل حسن شاكوش وعمر كمال باستاد القاهرة وغناء أغنية "بنت الجيران" بنسختها القديمة وما تحتويه من كوبليه "أشرب خمور وحشيش" أعكف على إعداد تشريع جديد بإضافة مواد إلى قانون العقوبات لمنع واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمحاكمة كل من يسيئون للفن والتقاليد والأخلاق المصرية".

وأوضح رئيس لجة الصناعة، أن الهدف من التشريع الجديد، تشديد العقوبات ضد أصحاب أغاني المهرجانات والأفلام الهابطة والتي أصبحت تمثل خطرًا داهمًا على الشباب المصري الذي يحاول التقليد الأعمى لمن يسمون أنفسهم بالفنانين والمطربين وهم بعيدون كل البعد عن الفن المصري الأصيل الذي كان واحدًا من أهم القوى الناعمة للدولة المصرية إقليميًا وعربيًا وعالميًا.

وأعرب "عامر"، عن ثقته الكاملة في أن جميع أعضاء وقيادات مجلس النواب سيؤيدونه في هذا الاتجاه للقضاء على مايحدث داخل الساحة الفنية المصرية من حالات الإسفاف والتردي في أغاني المهرجانات والأفلام والمسلسلات الهابطة والتي تسئ إساءة بالغة للمجتمع المصري، مطالبًا من النقابات الفنية اتخاذ مواقف حاسمة ضد كل من يسئ للفن المصري.