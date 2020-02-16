"القومي للمرأة" يهنئ مكة عبداللاه لتكريمها في مهرجان أسوان الدولي

كتبت– نور العمروسي:

تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة لـ"مكة عبداللاه" عضوة المجلس وابنة محافظة أسوان، بعد تكريمها أمس السبت، من قبل إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، في حفل ختام نسخته الرابعة، لدورها البارز في مجال حقوق المرأة، والذي تخطى 33 عامًا.

وأعربت مرسي عن سعادتها بتكريم "مكة" للدور المهم الذي نفذته خلال عملها التطوعي، في توعية المرأة الأسوانية في شتى المجالات والنهوض بها، وتحسين وضعها الاجتماعي والاقتصادي، متمنية لها دوام التوفيق والنجاح، واستكمال المسيرة والعطاء.

و"مكة عبداللاه"، رائدة ريفية منذ أكثر من 33 عامًا، ومن أوائل السيدات اللاتي ساعدن نساء محافظة أسوان، حيث تبرعت بغرفتين وصالة من منزلها الخاص بمركز كوم أمبو، لإقامة مشغل للخياطة وحضانة للأطفال، ولها دور اجتماعي كبير في مجال توعية المرأة، حيث قادت الكثير من حملات التوعية ونظمت دورات تدريبية للسيدات في محافظة شمال سيناء ودمياط والفيوم وأسوان والقاهرة.

كما نظمت "مكة" العديد من الندوات لتوعية السيدات بموضوعات ختان الإناث والعمل الاجتماعي وتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومعاشات الأرامل والمطلقات ومعاش العجز لكبار السن ومعاش "تكافل" وقانون الطفل، بالتعاون مع وحدة إقليت بإدارة كوم أمبو، وتم تعيينها عضوة في المجلس القومي للمرأة في يناير 2016.​

...