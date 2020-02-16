"المنشآت السياحية" تكشف حقيقة إغلاق المطاعم الصينية في مصر بسبب "كورونا"

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة المنشآت السياحية، عدم إغلاق أي مطاعم أو منشآت سياحية تعمل على تقديم الطعام الصيني بمصر، مؤكدة أمان وسلامة وصحة الغذاء والأطعمة الصينية المقدم فيها، خاصة أنها تخضع تحت إشراف وزارة السياحة والغرفة.

وقال المصري، في بيان اليوم الأحد، إن جميع المطاعم الحاصلة على ترخيص بمزاولة العمل وكافة أنشطتها من قبل وزارة السياحة، تخضع لكافة الإجراءات والقواعد والإشتراطات الصحية، وأن كافة المطاعم الصينية في مصر، تعمل بشكل طبيعي، وتخضع للرقابة المستمرة والدورية، للتأكد من استيفائها لكافة الاشتراطات الصحية لضمان سلامة الغذاء حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وأكد أنه بالرغم من صدور بيان من قبل وزارة الصحة في هذا الشآن فى بداية الشهر الجاري، وتأكيدها على سلامة وأمان وصحة الطعام الصينى فى مصر، ومطابقته لكافة المعايير الصحية، إلا أن وسائل التواصل الإجتماعي والشائعات المغرضة تسعى لنشر معلومات مغلوطة حول المنشآت السياحية المصرية المتخصصة في الطعام الصيني، وربطها بفيروس "كورونا".

وأشار المصري، إلى أن حملات التفتيش والمراقبة التي تشترك فيها ممثلين عن وزارات السياحة والصحة والبيئة والطب البيطري مستمرة للتأكد على صحة سلامة الغذاء المقدم لجميع رواد المطاعم والمنشآت اليساحية بشكل دوري.

وأضاف أن هذه الحملات، تتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بالمنشآت الغذائية "المطاعم والفنادق والمحال" التي تقدم الأطعمة والمشروبات للمواطنين، بالإضافة إلى سحب عينات متنوعة من أصناف الأغذية المتداولة، وإرسالها للتحليل بالمعامل المركزية والإقليمية التابعة للوزارة، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذلك التأكد من حصول العاملين بها على شهادات صحية، وخلوهم من الأمراض المعدية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي مخالفات.

وأهاب رئيس الغرفة، المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الإنسياق وراء شائعات مغرضة ـ قد تتسبب فى تداولها- دون التأكد من مصداقيتها والتي تدمر الإستثمارت المصرية التي تم ضخها في المنشآت والمطاعم السياحية الحريصة على تقديم الأغذية والمشروبات لروادها طبقاً للمعايير والإشتراطات الصحية والبيئة وسلامة وصحة وأمان هذه الأطعمة، حرصاً في المقام الأول على صحة الإنسان.​