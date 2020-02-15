يغادرون إلى نقطتين بالقاهرة والإسكندرية.. تفاصيل إنهاء الحجر الصحي للعائدين من ووهان

كتب- أحمد جمعة:

قالت مصادر صحية، إنه سيتم إنهاء إجراءات الحجر الصحي، الذي تم تطبيقه بمطروح على المصريين العائدين من مدينة ووهان الصينية، يوم الاثنين المقبل.

وأضافت المصادر لـ"مصراوي"، اليوم السبت، أنه يجري متابعة الحالة الصحية للموجودين في الحجر الصحي جميعًا، عبر قياس درجة الحرارة صباحًا ومساء، ثم إجراء تحاليل تأكيدية بعدم الإصابة لأيٍ من الموجودين.

ولفتت إلى توفير أتوبيسات لنقل المغادرين من معسكر الحجر، وتحديد نقطتين في القاهرة والإسكندرية ونقلهم إليهما، ومنها سيغادرون إلى منازلهم، مع استمرار التواصل معهم كذلك.

وأوضح المصدر أنه سيتم إبلاغ الموجودين في المعسكر الطبي بكافة التعليمات خلال الاجتماع معهم خلال ساعات.

وجاء انقضاء فترة العزل بعد إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لـ369 مصريًا منهم 302 عائد من ووهان و14 طاقم الطائرة التي أعادتهم، والباقي طاقم الحجر الصحي، وضباط الجوازات والسائقين.

وطمأن مصدر الأهالي والمخالطين للعائدين من الصين، بأنه لا داعي للقلق من التعامل معهم، حيث الفحوصات الطبية والتحاليل عدم إصابتهم بفيروس كورونا على الإطلاق، وأنهم لا يعانوا من أي مشكلات صحية، ولذلك لا داعي للقلق.

وأضاف أن الوزارة تجري بشكل يومي الفحوصات الطبية لهم، حتى الآن، ولم تظهر أي حالات اشتباه بالفيروس، وجاءت نتيجة تحليل الفيروس سلبية للجميع.

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