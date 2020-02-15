عضو بـ"خارجية النواب": تصريحات البرلمان الأوروبي تدخل غير مقبول في شؤوننا

كتب- أحمد علي:

أعرب اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل أول لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عن استيائه الشديد مما صرح به رئيس البرلمان الأوروبي على هامش المؤتمر الصحفي للإعلان عن ميزانية الاتحاد الأوروبي بشأن القبض على مواطن مصري والمطالبة بالإفراج عنه.

وقال "عقيل"، في بيان أصدره اليوم السبت، "إن مثل هذه التصريحات تعد تدخلا سافرًا وغير مقبولًا في الشأن الداخلي المصري، قبل أن يكون عدوانًا صريحًا في أعمال القضاء المصري الشامخ المستقل، وتحقيقات النيابة العامة، ومساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية".



وتابع عقيل: "أن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب ترفض هذه التصريحات جملة وتفصيلا وشكلا ومضمونًا، ويشدد على استقلال القضاء المصري وعدم قبوله على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية كانت أم خارجية، وإن القوانين والتقاليد القضائية التليدة والأعراف العلمية الراسخة تحظر التدخل والتعليق على أحكام القضاء وقرارات جهات التحقيق".



وشدد وكيل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، على "أن القوانين المصرية بشأن التحقيقات الجنائية تكفل كافة ضمانات المحاكمة العادلة بما يتفق مع المواثيق الدولية".