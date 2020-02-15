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الكهرباء توضح حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

09:00 ص السبت 15 فبراير 2020
الكهرباء توضح حقيقة الإعلان عن وظائف جديدة

أرشيفية

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الصفحة الرسمية للشركة القابضة لكهرباء مصر، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه لا صحة لإعلان الشركة حاجتها لشغل وظائف جديدة، نافية ما الأخبار التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الشأن.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الجمعة، إن أي إعلان خاص بوظائف جديدة سيتم الإعلان عنه من خلال القنوات الرسمية للوزارة، من خلال الصحف أو موقع الوزارة الإلكتروني أو موقع الشركة القابضة لكهرباء مصر.

وشددت الوزارة على أن أي بيانات أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، ليس للوزارة أو الشركة القابضة لكهرباء مصر علاقة به من قريب أو بعيد.​

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