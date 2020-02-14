متحدث الصحة يكشف تفاصيل عن أول حالة حاملة لفيروس "كورونا" في مصر



كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، إنه تم إجراء التحاليل المعملية للشخص الأجنبي الحامل لفيروس "كورونا المستجد"، والتي جاءت إيجابية للفيروس، ولكن بدون ظهور أي أعراض مرضية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص "أجنبي".

وأضاف "مجاهد" في بيان اليوم، أنه على الفور تم إبلاغ منظمة الصحة العالمية، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، حيث تم نقل الحالة بإحدى سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم إلى المستشفى لعزله ومتابعته صحيًا والاطمئنان عليه، موضحًا أن الحالة حاملة للفيروس ولا يظهر عليها أي أعراض، وحالته مستقرة تمامًا.

وقال إن الوزارة اتخذت إجراءات وقائية مشددة حيال المخالطين للحالة من خلال إجراء التحاليل اللازمة والتي جاءت سلبية للفيروس، كما تم عزلهم ذاتيًا في أماكن إقامتهم كإجراء احترازي لمدة 14 يومًا "فترة حضانة المرض"، لافتًا إلى متابعتهم دوريًا كل 8 ساعات وإعطائهم الإرشادات الصحية الواجب اتباعها، كما تم تعقيم المبنى الذي كانت تقيم به الحالة والمخالطين لها.



أول تحرك من "الصحة" عقب إعلان أول حالة كورونا في مصر

"الصحة": اكتشاف أول حالة "لأجنبي" حاملة لفيروس كورونا المستجد بمصر