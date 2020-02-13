أكثر الكلمات إنتشاراً

100 مليون نسمة محاكمة راجح فيروس كورونا عيد الحب أوسكار 2020 صفقة القرن الطقس أسعار الذهب سد النهضة

القومي للمرأة يهنئ رجاء الجداوي ونيللي كريم بعد تكريمهما بمهرجان أسوان

09:21 م الخميس 13 فبراير 2020
القومي للمرأة يهنئ رجاء الجداوي ونيللي كريم بعد تكريمهما بمهرجان أسوان

القومي للمرأة يهنئ رجاء الجداوي

كتبت - نور العمروسي:

هنأ المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، الفنانة رجاء الجداوي والفنانة نيللي كريم، لتكريمهما خلال الدورة الرابعة لمهرجان أسوان لأفلام المرأة، الذي يعقد في الفترة من 10 إلى 16 فبراير الجاري، بدعم من وزارتي الثقافة والسياحة، وبرعاية المجلس ونقابة السينمائيين.

وأعربت رئيس المجلي القومي للمرأة، عن سعادتها بتكريم الفنانة رجاء الجداوي، مؤكدة أنها تمتلك مسيرة فنية ثرية بالأعمال الهامة والمؤثرة.

وأعربت في بيان لها الخميس، عن سعادتها بتكريم الفنانة نيللي كريم، وقالت إنها نموذجاً مشرفا وملهما للنجمات الشابة، ونجحت خلال مشوارها الفني في أداء العديد من الشخصيات الصعبة والمميزة، والتي حرصت خلالها أن تعبر عن مشاكل وهموم المرأة المصرية، متمنية لها المزيد من النجاح والتوفيق.

يذكر أن مهرجان أسوان لأفلام المرأة يأتي في دورته الرابعة، وتم إهدائها للنجمتين الراحلتين "ماجدة الصباحى ونادية لطفى "، تقديراً لتاريخهما الفني الحافل بالأعمال الهامة والخالدة.

رجاء الجداوي نيللي كريم المجلس القومي للمرأة مايا مرسي مهرجان أسوان

الخبر التالى:

"الوطنية للصحافة" تعلن أسماء مرشحي اليوم الخامس لانتخابات المؤسسات القومية
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:بيان رسمي من أوبر بعد اتهامات "العدل" للشركة بالسطو على شخصيات من أفلامه