الإسكان تطرح وحدات وأراضي جديدة للمصريين بالخارج (الشروط والتفاصيل)

كتب - محمد عبدالناصر:

أعلن عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرحًا جديدًا بالمرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، ويشمل قطع أراضٍ سكنية للأفراد بـ8 مدن جديدة: "الشيخ زايد، 6 أكتوبر، العبور، دمياط الجديدة، بدر، القاهرة الجديدة، الشروق، والسادات".

وأعلن الوزير أيضًا، في بيان اليوم الخميس، طرح وحدات سكنية للأفراد بـ5 مدن جديدة: "الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، 6 أكتوبر، دمياط الجديدة، والمنصورة الجديدة"، والعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، أمس، على الطرح.

وأوضح وزير الإسكان أن مجلس الوزراء وافق على طرح المرحلة السابعة بمشروع "بيت الوطن" لأراضي المصريين بالخارج، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتحديد الأسعار طبقاً للوائح السارية بالهيئة، ويتم تحديد سعر المتر المربع بالجنيه المصري، على أن يتم السداد بالعملة الأجنبية "الدولار"، طبقا لمتوسط سعر الدولار للأسبوعين السابقين للطرح، أو لسداد الأقساط، ويتم تقييم السعر من خلال البنك المركزي المصري.

بدوره، قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، في بيان الوزارة: "تتضمن الشروط العامة أن يكون الحاجز متمتعاً بالجنسية المصرية، ولدية إقامة سارية فى الخارج -أو ما يُعادلها-، وألا تقل سنه عن 21 سنة، وتكون أولوية الحجز لأسبقية التحويل لكامل مبلغ الدفعة المقدمة، والحجز والسداد عن طريق تحويل بنكي من الخارج بالدولار أو من الداخل بشرط توافر العملة بالحسابات البنكية قبل بدء الحجز بـ60 يوماً، ويُحظر الإيداع النقدي بالدولار طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويبدأ التخصيص بعد غلق باب الحجز بـ10 أيام، ويتم فتح باب التحويلات لمدة 3 أسابيع من تاريخ فتح باب الحجز، وفى حال سداد كامل المبلغ في هذه المرحلة أو بالمراحل السابقة، يتم خصم 7.5 % من المبلغ المتبقي بعد سداد الدفعة المقدمة بصفة دائمة، فيما عدا إذا كان السداد للقسط الأخير، ويتم تسجيل التحويلات الواردة اعتباراً من بداية العام الحالي، وقبل فتح باب التحويلات بهذه المرحلة ضمن تحويلات اليوم الخامس".

وأضاف نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: "يُسمَح بتخصيص قطعتي أرض للحاجز أو الشريك بالمدينة الواحدة، بهذه المرحلة، وسيتم إلغاء أى تخصيص فى حالة مخالفة ذلك، ويُمكن لمن حولوا مبالغ كاملة ولم يستفيدوا بها فى الحجز بالمراحل السابقة، الحجز بالمرحلة السابعة، وذلك من خلال تحويل مبلغ وقدره 1000 دولار، أو تحويل مبلغ لاستكمال الدفعة المقدمة، وسيتم إضافة المبلغ بأولوية التحويل لمبلغ 1000 دولار أو الاستكمال".

وأوضح أنه "يُسمح بإمكانية تعديل الرغبة للمحولين بهذ المرحلة فقط بين مكونات المشروع: "أراضى – وحدات"، وذلك بعد الانتهاء من تسجيل جميع تحويلات المرحلة، حيث سيتم إتاحة مهلة لتلقي تعديل الرغبة على البريد الخاص بالموقع لمدة 4 أيام من انتهاء تسجيل جميع التحويلات، وسيتم تسجيل الطلبات طبقاً لأولوية التحويل البنكى، والواردة بكشوف البنك المركزى المصرى، ولا يُسمح بتحويل المبالغ المحولة من أحد الحاجزين إلى حاجز آخر، أو ضم مبالغ زائدة على الدفعة المقدمة من تحويل لإدراجه بتحويل آخر سواء للحاجز نفسه أو للغير".

وفيما يتعلق بأسلوب السداد لقطع الأراضي السكنية للأفراد، أوضح المهندس خالد عباس أنه يتم سداد دفعة مقدمة 25% "ولا يُسمَح بالاستفاده بأي مبالغ زائدة من حجوزات مؤكدة سابقة بالمراحل السابقة"، والباقي على 5 أقساط سنوية مُحملة بالفوائد البنكية على الرصيد الباقي، وبسعر فائدة بمعدل 3.5 % سنوياً، على أن يتم سداد القسط الأول خلال شهر من تاريخ استلام الأرض، ويتم حساب المُعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط والفائدة من تاريخ استحقاق القسط والفائدة بسعر يوم السداد، وتكون طريقة السداد من داخل جمهورية مصر العربية طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مضيفاً أن هناك نسب تميز كالتالي: "5% للقطع المطلة على نواصٍ- 5% للقطع المطلة على حدائق- 15% للقطع المطلة على البحر".

وبشأن أسلوب السداد للوحدات السكنية بمشروع "JANNA"، قال نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية: "يتم سداد دفعة مقدمة 40% من إجمالي ثمن الوحدة شاملاً التميز "ولا يُسمح بالاستفادة بأي مبالغ زائدة من حجوزات سابقة بالمراحل السابقة"، ويُسدد الباقي على 3 أقساط، ويُستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويتم حساب المُعادل للدولار للقسط بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط من تاريخ استحقاق القسط، ويلتزم المشترى بسداد وديعة صيانة 5% تُسدد مع الدفعة المقدمة، ويتم سدادها لاتحاد الشاغلين حين إنشائه، ولحين الإنشاء تتولى الهيئة الصرف من العائد الخاص بالوديعة من خلال شركة تتولى إدارة وصيانة ونظافة وأمن المشروع الواقع في نطاق الوحدة، كما يلتزم المشتري بسداد أي فروق سنوياً، وفقاً لما يتم على وحدات المشروع فى هذا الشأن دون أدنى مسؤولية على الهيئة.

وأشار إلى أن قيمة الوحدة لا تشمل مصاريف الصيانة، ويتم الالتزام باللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأضاف المهندس خالد عباس، أنه بخصوص أسلوب السداد للوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ الدفعة المُقدمة 30% من إجمالي ثمن الوحدة شاملاً التميز "ولا يُسمح بالاستفاده بأي مبالغ زائدة من حجوزات سابقة بالمراحل السابقة"، ويُسدد الباقي علي 3 أقساط سنوية، ويستحق القسط الأول بعد سنة من الاستلام، ويتم حساب المعادل للدولار للقسط بسعر يوم استحقاق القسط، ويتم حساب غرامة التأخير على سداد القسط من تاريخ استحقاق القسط.