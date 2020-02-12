مذكرة تفاهم بين الحكومة و"أكوا باور" لتحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة

كتب - محمد غايات:

وقعت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ووزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر، وشركة أكواباور، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم بشأن قيام شركة "أكوا باور" بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى لمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة "الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما".

حضر التوقيع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس مجلس إدارة شركة أكواباور، ونائب سفير المملكة العربية السعودية.

ووقع علي مذكرة التفاهم، عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس عبدالمطلب ممدوح عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس ممدوح أحمد إسماعيل رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بينما وقع عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، المهندس جابر دسوقي مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة الشركة، وعن شركة أعمال المياه والطاقة الدولية(أكواباور) وقع كل من المهندس حسن أمين، المدير الإقليمي للشركة، وراجيت ناندا، الرئيس التنفيذي للاستثمار بالشركة.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى قيام شركة أكواباور بعمل دراسة مبدئية ودراسة جدوى وتقديمها إلى وزارة الإسكان والشركة القابضة لكهرباء مصر، وبناء على نتيجة الدراسة المبدئية ودراسة الجدوى والحصول على الموافقات الداخلية ذات الصلة، سيتحدد بإتفاق الطرفين الخطوات المستقبلية للمشروعات.

وتم إختيار شركة أكواباور نظراً لكونها شركة رائدة ومتخصصة في مجال تنفيذ وتطوير محطات إنتاج المياه المحلاة من البحر ومحطات توليد الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة وقامت بتنفيذ العديد من المشروعات على مستوى العالم، حيث أبدت رغبتها بشأن البدء في الدراسات والمناقشات الخاصة بمشروعات تحلية المياه باستخدام الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة (الشمسية أو الرياح أو المزيج بينهما).