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كرم جبر: "التأمينات" الرقم الصعب في ديون المؤسسات الصحفية القومية

01:52 ص الثلاثاء 11 فبراير 2020
كرم جبر: "التأمينات" الرقم الصعب في ديون المؤسسات الصحفية القومية

كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

كتب- مصطفى علي:

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن ملف التأمينات يعد الرقم الصعب في ديون المؤسسات الصحفية القومية، كاشفًا عن أنه اتفق مع أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، على لقاء وزيرة التضامن، لوضع حلًا لهذه الأزمة.

وأوضح خلال لقاءه في برنامج "على مسئوليتي" مع أحمد موسى على قناة "صدى البلد"، أنه أكد لرئيس الوزراء خلال لقاءه الأخير معه، أنه حتى لو تم الإعلان فورًا عن إنهاء كافة الديون، فلن تنتهي الأزمة، بل سيبدأ عداد الديون مجددًا، بسبب عدم وجود حل استثماري حقيقي للمؤسسات.

وأشار إلى أن الجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية، هي التي تمتلك حق التصرف في أصول المؤسسات، موضحًا أنه تم حصر الأصول الخاصة بالمؤسسات بـ"المتر" ويجري حاليًا وضع خطة عامة وشاملة لها جميعًا.

وعن خطة الهيئة الوطنية للصحافة للدمج، قال جبر إن هذه الخطة تمت من قبل في عام 2009 وفشلت، مضيفًا أن الدمج سيتم من خلال إصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات الصغيرة أولًا، ثم بعد ذلك سيكون الدمج اختياريًا برغبة المؤسسات، وبقرار من مجالس إداراتها وجمعياتها العمومية.

كرم جبر الهيئة الوطنية للصحافة المؤسسات الصحفية القومية قناة صدى البلد

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