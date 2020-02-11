وزير الزراعة يحدد موقع الدورة الـ87 من معرض زهور الربيع

كتب- أحمد مسعد:

أنهى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حالة الجدل حول مكان إقامة معرض زهور الربيع في دورته الـ87 لعام 2020، وقرر استمراره في حديقة الأورمان.

وقال القصير، في بيان للوزارة، إنه جاء اختيار حديقة الأورمان بناء على رغبة العارضين، بالإضافة إلى توافر كافة الأدوات التي تسهم في نجاح المعرض.

والجدير بالذكر أن معرض زهور الربيع هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، وتقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان على 14 فدانًا تمثل نصف مساحة الحديقة ويستمر 45 يومًا، ويشهد المعرض اهتمامًا متزايدًا كل عام وتهدف الوزارة إلى تحويله إلى حدث ثقافي اقتصادي مميز، يحرص على زيارته كل المصريين من خلال الاهتمام بقطاع الزهور ونباتات الزينة والصناعات المرتبطة بها.​