محافظ الجيزة: 52 مليون جنية لرصف الطرق الرابطة بالقرى

الجيزة- (أ ش أ):

أعلن محافظ الجيزة أحمد راشد ضخ 52 مليون جنيه لرصف العديد من الطرق والشوارع الرابطة بين القري وشوارع رئيسية بالمراكز تم رصد حاجتها الملحة لتطويرها ورصفها لصعوبة حركة سير المواطنين بها.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ محافظة الجيزة خطة متكاملة لرصف الطرق والشوارع التي تربط بين القرى في ضوء الإمكانيات والموارد المتاحة تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء والخاصة برفع مستوى الخدمات المقدمة للقرى لدرجات يلمسها المواطنون.

وقال محافظ الجيزة "إنه يجري رفع كفاءة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات تخفيفًا عن معاناة أهالي القرى وتأتي على رأس تلك الخدمات تيسير حركة التنقل بين القرى وبعضها البعض إلى جانب ما يتعلق بتنفيذ خطة رصف لعدد من الشوارع الرئيسية بالمراكز والمدن والتى انتهت بها أعمال المرافق بالكامل وهي الخطة التي تنفذها المحافظة خلال العام المالي الحالي".

وأشار راشد إلى أنه تم البدء في رصف طريق البر الغربي لترعة المريوطية حتى مدخل سقارة وكذلك بعض القطاعات بدءاً من قرية ميت رهينة بمركز ومدينة البدرشين بطول ٢كم وبتكلفة 7 ملايين جنيه.

ولفت المحافظ إلى البدء في أعمال استكمال رصف طريق القومية الكوم الأحمر من أسفل محور روض الفرج حتى مزلقان الكوم الأحمر مروراً بمدرسة الأرض المخضرة بطول 1.5 كم وعرض 20م وبتكلفة 10 ملايين جنيه بجانب تنفيذ ازدواج للطريق ليصبح اتجاهين لتسهيل الحركة المرورية وتلاشي وقوع حوادث السير ورصف الطبقة الرابطة بالقطاع المعيب لجسر ترعة الزمر بطول ١كم وذلك بمركز ومدينة أوسيم.

وأوضح أنه تم البدء أيضا في رصف بعض الطرق الرابطة بين القرى والعزب بمركز ومدينة العياط وذلك بتكلفة بلغت 6 ملايين جنيه وشملت طريق عزبة الشراقوة وعزبة بطرس ومدخل الكنيسة وقرية قوت القلوب ورصف طريق مصنع الزيوت باتجاه طراد النيل.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم البدء في رصف الطرق الرابطة بمركز الصف بدء من قرية عرب الشيخ صالح باتجاه قرية عرب الحصار البحرية بطول 4 كم وعرض 6 أمتار باعتماد مالي 6 ملايين جنيه.

وأشار راشد إلى تجري بمركز ومدينة أطفيح أعمال رصف طريق الجيش ضمن خطة رصف مديرية الطرق وذلك بطول 1,6 كم باعتماد مالي 5 ملايين جنيه، إضافة إلى إستكمال أعمال الرصف بالطريق بدءاً من طريق الجيش حتى مركز شباب أطفيح مروراً بمخر سيل أطفيح بطول 1,3كم ضمن خطة الرصف الاستثمارية لمركز ومدينة أطفيح بإعتماد 9 ملايين جنيه.

ووجه راشد مدير مديرية الطرق بمتابعة دورية لكافة أعمال الرصف الجاري تنفيذها مع التأكد من تنفيذ الأعمال بأعلى المعايير.