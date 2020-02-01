وزير الأوقاف: الدولة المصرية لن تتقدم إلا بالأخلاق

أسوان- (أ ش أ):

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن قضيتي البعد الديني والبعد الأخلاقي من قضايا الدين، وإن مراعاة تلك المفاهيم والقضايا من صميم الدين وليس من باب السياسية والترف أو الرفاهية، مشددًا على ضرورة التصدي لغير المؤهلين وغير المتخصصين في محاولاتهم اختطاف المنابر، وضرورة أن نكون لهم بالمرصاد مع مضاعفة جهدنا الدعوي لأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق أو تقصيرهم.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، في افتتاح المعسكر التثقيفي السابع للأئمة بأسوان، اليوم السبت، بحضور أشرف عطية محافظ أسوان وقيادات ومسئولي وزارة الأوقاف.

وأضاف وزير الأوقاف أن الدين لا يكتمل إلا بالأخلاق والقيم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لن تتقدم إلا بالأخلاق، كما أن الدفاع عن الدولة والوطن فريضة مقدمة عن النفس وواجب مقدس.

وحث الوزير على أهمية التدريب النوعي التراكمي المستمر والإعداد العلمي والفكري المتميز للإمام، في إطار خدمة الدين والوطن في هذه المرحلة الفارقة من تاريخنا المعاصر.

وكشف أنه في إطار عناية الوزارة بالمدارس القرآنية والعلمية تحصينًا للنشء والشباب من الفكر المتطرف، بلغ عدد المدارس القرآنية بمحافظة أسوان 48 مدرسة، إضافة إلى 8 مدارس علمية ، و6 فصول محو أمية، ومركزًا للثقافة الإسلامية ، و3 مراكز لإعداد محفظي القرآن الكريم.

وأكد الوزير -في كلمته- على أمرين هما: حق الوطن على أبنائه والعمل على ترسيخ القيم الأخلاقية والآداب العامة النبيلة في المجتمع ، وأن نكون دعاة بحالنا وأخلاقنا ومعاملاتنا قبل دروسنا وخطبنا.

وأشار إلى أنه تم خلال المعسكر التثقيفى للأئمة بأسوان، والذى يعقد حاليا للتحفيز على الدفاع عن الوطن والنبل والشهامة وهو الذى يتطلب بأن يحصن الإنسان نفسه بطاعة الله والعلم النافع باعتبار ذلك أحد أهم الوسائل فى إصلاح المجتمع ، موجهاً إلى ضرورة أن تركز الدروس والقوافل على منظومة القيم والأداب العامة وهو ما يؤكد على البرهان الصادق على صدق الإيمان وصحة العبادة ، مع ترسيخ روح الولاء والانتماء الوطنى وإحترام الكبير وحب الوطن.

وفي سياق متصل، أعرب وزير الأوقاف عن شكره وتقديره لمحافظ أسوان على حفاوة الاستقبال، وحرصه وتعاونه الكامل لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارة والهيئة المصرية للأوقاف والمجموعة الوطنية والمحافظة حيث أن أسوان تضم العديد من الأنشطة الاقتصادية التى تنفذ من خلال هذه الجهات وأبرزها تسليم 4920 وحدة سكنية بمشروع إسكان الأوقاف بنظام الإيجار بحي الصداقة الجديد من أجل توفير المسكن الآمن والملائم للطبقات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.

بدوره، أعرب أشرف عطية محافظ اسوان، عن شكره لوزير الأوقاف على ما يتم بذله من فكر وتجديد وتنوير للخطاب الدينى ، بجانب ما تقدمه الوزارة من دعم كبير لأسوان وهى تسير بخطى ثابته مع الدولة المصرية، كما أشاد المحافظ بحرص الدكتور محمد مختار جمعة على مشاركة أسوان فى احتفالاتها بالعيد القومى الـ 49 ، مؤكداً على حجم التعاون الوثيق الموجود بين الوزارة والمحافظة لتنفيذ العديد من المشروعات المشتركة حيث وجه الوزير إلى ضرورة إنهائها فى توقيتاتها الزمنية المحددة لها، بجانب موافقته على إنشاء مدرسة بكوم أمبو تضم 16 فصل، ومسجد على مساحة 1500 متر مربع وذلك على نفقة الوزارة.

وفي نهاية اللقاء الموسع مع الأئمة قام المحافظ بإهداء درع المحافظة للوزير تقديراً لجهوده البناءة فى مجال الدعوة وحرصه على التعاون المتواصل والمستمر مع المحافظة لإنهاء المشروعات المشتركة بما يصب في صالح مواطني المحافظة.

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