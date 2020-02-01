وزير الزراعة: 25 رأس مشاية لكل شاب ومربي من إنتاج 5 مزارع نموذجية
08:42 م السبت 01 فبراير 2020
كتب- أحمد مسعد:
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هي الجهة المنوط بها استيراد المواشي والعجلات المحسنة من الخارج.
وأضاف القصير، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع جمعية "مصر الخير" على تأهيل 5 مزارع ليكونوا مزارعًا نموذجية، من خلال توزيع 25 رأس ماشية على كل شاب أو مربي، لافتًا إلى أن دور الوزارة يتلخص في الإشراف البيطري.
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