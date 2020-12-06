بالشروط والتفاصيل.. فتح باب التقدم لمنحة الأزهر والمملكة المتحدة لعام 2021

كتب - محمود مصطفى:

أعلن الأزهر الشريف والمجلس الثقافي البريطاني والسفارة البريطانية بالقاهرة، فتح باب التقدم لمنحة الأزهر المملكة المتحدة لعام 2021م.

وأوضح الأزهر الشريف، أن المنحة الدراسية التي يدعمها الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ورئيس أساقفة كانتربري، تهدف إلى تعزيز التفاهم المتبادل بين جيل جديد من العلماء المسلمين وغيرهم.

وأشار إلى أن المنحة ممولة من خريجي الأزهر وقادة المستقبل لمتابعة دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات البريطانية المعروفة عالميًّا في (أصول الدين) والتخصصات ذات الصلة.

ولفت إلى أنه سيواصل المتقدمون الذين تم قبول طلباتهم، دراسات الماجستير ويليها برنامج الدكتوراه في إحدى جامعات المملكة المتحدة، ويجب أن يكون محور تركيز أبحاث الطلاب في مجالات:

• أصول الدين.

• مقارنة الأديان.

• فلسفة الأديان.

تاريخ الأديان.

• الدراسات الأنثروبولوجية في الثقافات المختلفة.

وأعلن الأزهر، عن ترحيبه بالمشاريع البحثية في أي موضوع بحثي مناسب، نوها إلى أن المنحة تهتم بشكل خاص بالموضوعات التالية: الفلسفة الغربية الحديثة (وتشمل التجريبية والمثالية الألمانية، والذرائعية، والفلسفة القارية، والفلسفة التحليلية، وعلم الظواهر، والنظرية النقدية)، ونظرية القرن العشرين (وتشمل السيميائية، والتأويلية، والبنيوية، وما بعد البنيوية، والنظرية النقدية)، على أن يتم تشجيع المتقدمين الذين يدرسون مواضيع مشتركة بين التخصصات ذات الصلة، مثل التاريخ، الفلسفة، العلوم السياسية، ودراسات المناطق، للتقدم بطلب المنحة.

وأوضح أنه تغطي كل منحة دراسية رسوم الدراسة لمدة عام واحد للماجستير، وثلاث سنوات للدكتوراه، إضافة إلى تكاليف الإقامة الكاملة والمعيشة ورحلة العودة السنوية من الدرجة الاقتصادية من مصر إلى المملكة المتحدة.

وأكد أنه يشترط للحصول على المنحة حصول المرشحين على درجة مناسبة في نظام اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) وقبولهم في إحدى جامعات المملكة المتحدة.

وتتمثل المعايير فيما يلي:

المعايير الأساسية:

يُشترط في المتقدم الذي يُقبل طلب تقدمه للمنحة:

• أن يكون موظفًا بالأزهر كمدرس مساعد أو محاضر مساعد في إحدى الكليات التالية (أصول الدين، الشريعة والقانون، الدراسات الإسلامية (بنات وبنين)، والدعوة واللغة العربية).

• إجادة اللغة الإنجليزية بشكل جيد، على الأقل المستوى السابع في اختبار (IELTS).

• إظهار المرونة والقدرة على التفوق في دراسة الدكتوراه والتطور في بيئة الدراسة المستقلة.

• إظهار إمكانية الترقي إلى مناصب قيادية ومواقع التأثير.

المعايير الاختيارية (المستحسنة):

• الحصول على مؤهل الماجستير في مجال ذي صلة أو التسجيل في برنامج الماجستير بعد إتمام جميع المقررات الإلزامية بنجاح.

وأكد أنه ينبغي على المرشحين الذين يستوفون المعايير المذكورة أعلاه، ويرغبون في بدء دراستهم في أواخر عام 2021؛ تقديم نموذج طلب بعد استيفاء البيانات المطلوبة إلى: scholarships@britishcouncil.org.eg بحلول الساعة 16:00 يوم 9 يناير 2021. سيتم فرز الطلبات وإعداد القائمة المختصرة بمن وقع عليهم الاختيار؛ ليبدأ إجراء المقابلات الشخصية في أواخر يناير – أواخر فبراير 2021 (سيتم تقديم مواعيد دقيقة للمرشحين المدعوين؛ لإجراء المقابلة).