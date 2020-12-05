​إقبال كبير على معرض الكتاب في بنات الأزهر

(مصراوي):

شهد معرض الكتاب بجامعة الأزهر بنات للعام الثاني على التوالي، إقبالًا شديدًا من الطالبات على شراء الكتب من خلال معرض الكتاب الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم الحاج علي، وبالتعاون مع جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي.

وتم افتتاح المعرض الذي أقيم داخل بهو كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بحضور الدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدارسات العليا، والدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة كلية الدارسات الإسلامية والعربية، ومحمد الفقي رئيس الإدراة المركزية للتسويق بالهيئة العامة للكتاب.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 13 ديسمبر الجاري، ويضم أكثر من ألف عنوان من مختلف إصدارات الهيئة من نشر عام وسلاسل وكتاب الطفل ومكتبة الأسرة وجميع المجلات من تاريخ وفلسفة وأدب وفنون ومعارف عامة وإصدارات الهيئة الحديثة من سلسلة ما وسلسلة رؤية وغيرها من الإصدارات المهمة التي لاقت إقبالًا شديدًا من الطالبات بالجامعة.

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