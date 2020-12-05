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شبورة وأمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

04:01 م السبت 05 ديسمبر 2020
شبورة وأمطار ورياح وأتربة.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية حتى الجمعة

شبورة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار والظواهر الجوية خلال الأسبوع الجاري أيام "السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة".

وجاءت التوقعات على النحو التالي:

السبت

أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 30% على بعض المناطق من: الإسكندرية، برج العرب، سيدي عبدالرحمن الضبعة، مطروح، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح.

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الأحد

أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من: دمياط، بورسعيد، العريش، رفح.

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد: السلوم، سيدي براني، مطروح، سيوة، الفرافرة، الواحات البحرية.

الاثنين

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط رياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من شمال الصعيد: الفيوم، المنيا، بني سويف، أسيوط.

الثلاثاء

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الأربعاء

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

الخميس

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

نشاط رياح ورمال مثارة على بعض المناطق من غرب البلاد: السلوم، سيدي براني، سيوة.

الجمعة

شبورة مائية على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

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شبورة الطقس الظواهر الجوية رياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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