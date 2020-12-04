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غدا.. مركز الأزهر للفتوى يبدأ فعاليات برنامج التوعية الأسرية بشمال سيناء

04:17 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
غدا.. مركز الأزهر للفتوى يبدأ فعاليات برنامج التوعية الأسرية بشمال سيناء

أرشيفية

كتب - محمود مصطفى:
تستقبل محافظة شمال سيناء، غدًا السبت، أعضاء الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في إطار برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية، والذي يلتقي بالشباب عامّةً، والشباب في مراحل التعليم المختلفة، ويعقد عددًا من اللقاءات والندوات في مدن المحافظة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن خطة برنامج التوعية المجتمعية والأسرية، الذي يجوب محافظات مصر وجامعاتها، والذي أطلقه مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف في شهر أكتوبر من عام 2018م.

وتبدأ أولى فعاليات البرنامج في محافظة شمال سيناء غدًا السبت الموافق 2020/12/5م، وتستمر عدّة أيام، يلتقي فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بجميع فئات محافظة شمال سيناء الحبيبة؛ سيما طلاب الجامعات.

وتعد هذه الزيارة هى الثانية خلال الربع الأخير من عام 2020م، والتي من المقرر أن يجوب أعضاء المركز خلالها قرى ومدن المحافظة؛ لمناقشة كافّة الموضوعات التي تشغل أذهان أبناء سيناء الحبيبة، وفتح باب الحوار فيها؛ نشرًا للوعي، ودعمًا للثقافة، وترسيخًا للفكر الوسطي، وتصحيحًا للمفاهيم.

الأزهر التوعية شمال سيناء التوعية الأسرية

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