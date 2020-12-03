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جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

09:19 م الخميس 03 ديسمبر 2020
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، محاولة تهريب 35 الف دولار علي جسد موظف باحدي شركات الطيران وفي جواربه فور وصوله من نيويورك، وذلك لتضليل رجال الجمارك والعبور بالأموال دون الإقصاح عنها، وتم حجز الاموال واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة القادمة من نيويورك تم الاشتباه في موظف أمن بإحدى شركات الطيران، وبالعرض على مدير الإدارة عبدالعال نعمان، قرر تشكيل لجنة من مصطفى صادق وأحمد مجاهد تحت إشراف أحمد عمر لتفتيشه ذاتيا فتبين وجود 35 ألف دولار أمريكي مخبأة داخل جوارب موضوعة بجيوب الجاكت الذي يرتديه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 130 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على مستشار رئيس مصلحة الجمارك إبراهيم عبداللطيف.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مصلحة الجمارك كمال نجم، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.​

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محاولة تهريب النقد الأجنبي مطار القاهرة الدولي الجمارك

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