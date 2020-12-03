حدود الدخل ومهلة التقديم.. قراران حكوميان بشأن شقق متوسطى الدخل

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن مد فترة شراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية وتسجيل الطلبات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمن يرغب في التقدم على مشروعات متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لمدة أسبوعين لتصبح حتى يوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 بدلاً من 7 ديسمبر 2020،على أن يكون آخر موعد لشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية الحجز لمحدودي الدخل كما سبق الإعلان عنه، وهو يوم الإثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أنه بالنسبة للوحدات ضمن مشروعات مُنخفضي الدخل بالإعلان: يتم مد فترة تسجيل الطلبات فقط، على الموقع الإلكتروني للصندوق، للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسات الشروط وسداد مقدمات جدية حجز الوحدات السكنية لمنخفضي الدخل، قبل يوم الاثنين المقبل الموافق 7 ديسمبر 2020.

وفي سياق متصل، أعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن مجلس الوزراء قد وافق خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على اقتراح الصندوق بزيادة الحد الأقصى للدخل بمحور متوسطي الدخل بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية (سكن لكل المصريين) لطرح وحدات للعملاء من متوسطي الدخل بما يضمن زيادة الشريحة المستهدف إتاحة وحدات لها، وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بهذا الشأن، حيث وافق المجلس على أن يصبح المتقدم من متوسطي الدخل للأسرة لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله على 168 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 14 ألف جنيه شهرياً، وعن 120 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 10 ألاف جنيه شهرياً، وذلك بدلاً من الحدود السابق الإعلان عنها بكراسة الشروط التي نصت على أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادره عن 108 آلاف جنيه سنوياً للأسرة، بما يعادل 9 آلاف جنيه شهرياً، وعن 84 ألف جنيه سنوياً للأعزب، بما يعادل 7 آلاف جنيه شهرياً.

وقالت إنه فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهي: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق اكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة، وفي هذا الصدد تلاحظ توافد المواطنين بأعداد كبيرة للتقدم على مدينة بدر "حدائق العاصمة"، ثم مدينة حدائق أكتوبر ثم مدينة العبور الجديدة، وأخيراً مدينتي 15 مايو والعاشر من رمضان.